Премьер-министр поручил расследовать случай с врачами ЦСМ и наказать виновных

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил провести расследование и рассмотреть ответственность виновных за непринятие мер по защите здоровья медиков. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, что вице-премьер-министру Аиде Исмаиловой поручено начать проведение служебного расследования с рассмотрением ответственности виновных за то, что вовремя не приняты меры по защите здоровья медиков, в частности врачей Центра семейной медицины № 17.

Глава правительства подчеркнул, что государство прилагает все усилия для поддержки медиков в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией и выделяет весь необходимый объем финансовых средств, старается обеспечить средствами индивидуальной защиты и медикаментами.

«В свою очередь руководство Министерства здравоохранения должно обеспечивать четкое взаимодействие всех медицинских учреждений, чтобы организовать слаженную работу всей системы в условиях борьбы с распространением коронавируса. Все превентивные меры защиты должны применяться своевременно. Это чрезвычайно важно — ни в коем случае нельзя подвергать риску здоровье тех, кто стоит на передовой защиты жизни наших граждан», — цитирует пресс-служба Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Напомним, накануне ЦСМ № 17 закрыли, потому что у четверых сотрудников подтвердился коронавирус. После 17-часового ожидания размещения в обсервации сотрудники самостоятельно добрались до гостиницы.

Сегодня стало известно, что на дезинфекцию закрыт также ЦСМ № 13.