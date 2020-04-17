В Бишкеке 17 апреля ясно. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День увеличился до 13 часов 30 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Памятные даты

Всемирный день гемофилии

Общая цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.

Сама дата, 17 апреля, приурочена ко дню рождения основателя Всемирной федерации гемофилии Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года во многих странах мира. А гемофилия — несвертываемость крови — одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX.

По некоторым оценкам, сегодня количество больных гемофилией в мире составляет 400 тысяч человек.

День рождения снукера

17 апреля 1875 года в городе Джабалпуре (Индия) в офицерской столовой британского колониального корпуса полковник Чемберлен придумал сильно усложненный вариант игры на бильярде.

Чемберлен взял цветные пуловские шары и, пометив определенными пятнами некоторые места на столе, поместил их в эти точки. Название игры придумал тоже он. Это слово означает «кадет первого года службы».

Победу в снукере приносит не столько мастерство владения кием, сколько стратегия и тактика манипулирования разноцветными и соответственно «разноочковыми» шарами.

Люди, которые меняли мир

Родился режиссер Мелис Убукеев

Мелис Убукеев родился 17 апреля 1935 года во Фрунзе.

Диплом ВГИК защитил фильмом «Трудная переправа» (1964). Лента посвящена трагическим последствиям восстания 1916 года. В кинотеатрах она шла под названием «Белые горы».

Телевизионный фильм «Ак-Моор» (1969) Мелиса Убукеева стал заметным явлением в кыргызском киноискусстве, удостоен Второго приза на Всесоюзном фестивале телефильмов в Ленинграде в 1968 году и Специального приза на Фестивале республик Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате.

С 1972 года — режиссер киностудии «Казахтелефильм», с 1974 года — «Кыргызтелефильм».

Умер 27 июля 1996 года.

Родился поэт Курбаналы Сабыров

В 1942 году в селе Гордой Лейлекского района в семье учителя родился поэт, переводчик Курбаналы Сабыров.

Первый поэтический сборник «Козу баглан» издан в 1974 году.

Курбаналы Сабыров выпустил сборники стихов «Нур булак» («Лучистый родник»), «Урюковая роща», «Мое солнце», «Керээз». Перевел на кыргызский язык роман и повести вьетнамских писателей.



Член Союза писателей СССР и Союза писателей Кыргызской Республики. В 1990 году поэт был удостоен премии имени Алыкула Осмонова за сборник стихов «Керээз».

Умер в 1981 году.

Родился актер Анатолий Адали

Родился в 1941 году в городе Маргелане Ферганской области Узбекской ССР.

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова служит 37 лет. Более 200 сыгранных ролей в таких спектаклях, как «Он, она, окно, покойник», «Корона мертвеца», «Свадьба не в Малиновке», «За двумя зайцами», «Босиком по парку» и других. Снялся в нескольких фильмах.

Поставил спектакли «Развод по-французски», «Кадриль», «Тайна, унесенная Чингисханом», «Клиническая комедия, или Грехи нашей молодости».

Фото 24.kg. Анатолий Адали в спектакле «Люди мира сего»

Народный артист Кыргызстана, лауреат множества государственных и международных наград.