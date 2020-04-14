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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Казахстане продлили режим чрезвычайного положения до 1 мая

В Казахстане режим ЧП продлили до 1 мая. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

По данным издания, соответствующий указ подписал президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан до 7.00 1 мая 2020 года», — говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков также подписал указы о продлении режима ЧП на территории Бишкека и Оша, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Джалал-Абада и Сузакского района Джалал-Абадской области до 30 апреля, а также о введении режима ЧП в Нарыне и Ат-Башинском районе Нарынской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150110/
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