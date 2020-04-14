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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Минздраве выявлен сотрудник, зараженный коронавирусом

В Министерстве здравоохранения выявлен случай заражения коронавирусом. Об этом 24.kg сообщил заместитель главы ведомства Нурболот Усенбаев.

По его словам, положительный результат анализа выявлен у охранника министерства.

«Сейчас выясняем, где он заразился. Это покажет эпидемиологическое расследование. Мы мужчину в данный момент изолировали, он лечится. Анализы остальных сотрудников центрального аппарата отрицательные», — сказал Нурболот Усенбаев.

Напомним, ранее стало известно, что у привлеченного специалиста оперативного штаба выявлен COVID-19. Это врач-инфекционист, работающий в Минздраве. Сейчас она получает лечение.

В Кыргызстане на сегодня 430 подтвержденных фактов коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150077/
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