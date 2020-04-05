Жизнь в самоизоляции. Как правильно подготовиться к выходу из карантина

Большая часть кыргызстанцев вынужденно сидит дома из-за карантина для недопущения распространения коронавируса. Клинический психолог Вероника Терехова рассказала 24.kg, как с пользой перенести изоляцию и выйти из карантина психически здоровым человеком.

1 Как себя правильно настроить, чтобы не сойти с ума в карантине? Если мы не можем исправить ситуацию, то не надо себя накручивать. Нужно успокоиться самому, успокоить свою семью. Это не первая пандемия в мире: была холера, испанка. И люди также сидели дома, старались соблюдать дистанцию. Сейчас просто происходит то же самое.

2 А за новостями стоит внимательно следить? Скорее нет, чем да. Лучше придумайте себе занятие на период самоизоляции, например выучить язык. Разнообразьте досуг. Надо логично и рационально ко всему подходить. Мы не виноваты, что ввели такие ограничения, но можем потратить время карантина с пользой. Сейчас нам трудно это принять, ведь людей пугает неизвестность, есть страх перед будущим. Нужно признать, что мир после пандемии коронавируса изменится. Не стоит этого так сильно бояться. Вероника Терехова Мы не одни. Весь мир сейчас в таком же состоянии. Постепенно все наладится, а мы получим опыт. Наши бабушки и дедушки пережили войну, это их опыт, он научил их ценить жизнь. И они этот опыт передали нам. А вот поколение от 35 до 50 лет уже ничего не могут дать своим детям, потому что жили в зоне комфорта, ничего очень сложного не происходило в их жизни.

3 Чем себя занять вместо бесконечного пролистывания интернета или просмотра телевизора? Сейчас у каждого есть время, чтобы переосмыслить поведение, поступки. С одной стороны человеку страшно, вирус распространился по всей планете, вакцину найти пока не могут. Но с другой — важно помнить, что это закончится, нужно просто переждать. Не надо сидеть все время на одном месте, зацикливаться только на происходящем сегодня. Вероника Терехова Бизнесу, который сейчас не работает из-за введенных ограничений, стоит придумать, как мягко выйти из социального кризиса. Можно создать какие-то новинки, которые вы реализуете после самоизоляции. Читайте по теме Чтение, игры, правильное питание. Семь советов психолога, как пережить изоляцию Карантин закончится, поэтому продумайте заранее, чем будете заниматься после него. На время карантина также стоит задуматься о здоровье, начать делать физические упражнения, возможно, попробовать йогу. Сейчас как раз есть время для того, чтобы привести себя в форму морально и физически.

4 А окончание карантина не станет новым источником стресса? Не так долго мы сидим в изоляции, чтобы были серьезные психологические последствия. Для многих людей первое время будет сложно перестроиться на новый темп. Они будут по привычке, например, стараться попасть домой до восьми вечера, привыкнув к комендантскому часу. Но это продлится недолго. Читайте по теме Панические атаки, страх, депрессия. На что жалуются психологам кыргызстанцы Да, будет небольшой стресс, но это норма. Человек быстро ко всему привыкает и быстро отвыкает. Первое время после снятия карантина нужно будет также тщательно соблюдать гигиену и социальное расстояние между людьми. Не надо пускаться во все тяжкие: бежать сразу же в спортзал, в гости к друзьям и знакомым. Какое-то время после изоляции надо ограждать себя и свою семью от лишних контактов.

5 Почему психологи дают только общие рекомендации? Психологи сейчас могут дать только стандартные советы. Других просто нет, потому что происходящее — новшество для всех. И уже в процессе наблюдения будут вырабатываться новые клинические протоколы, как помочь людям.

6 Можно самостоятельно справиться с изоляцией или нужна помощь психолога? Сейчас у многих наблюдается полный эмоциональный дискомфорт. Кто-то берет себя в руки, начинает над собой работать, а у кого-то начинается деструктивное мышление. Такой человек начинает распространять панику, но делать этого ни в коем случае не стоит. Сейчас самое время подумать над поступками, понять, как мы готовы к новой полосе своей жизни. Надо задуматься над этим, чтобы с пользой тратить ресурсы организма. Вероника Терехова Сейчас правительству нужно активно работать с людьми, именно сейчас. Страшен не карантин, не коронавирус, а вопросы экономики, дальнейшего будущего. Важно любыми путями погасить панику. В этом отношении работа психологов тоже сейчас затруднена. Ведь с подобной ситуацией и мы сталкиваемся в первый раз.