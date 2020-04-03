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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Как понять, что у ребенка стресс. Рекомендации врачей

В Кыргызстане за последнюю неделю стало известно о семи фактах суицидов школьников: пятеро — в Иссык-Кульской обасти, двое — в Чуйской. В Республиканском центре укрепления здоровья и массовой коммуникации рассказали, как понять, что у ребенка стресс, и как вести себя взрослым, чтобы поддержать подростка.

Не все дети реагируют на стресс одинаково. Родителям необходимо обратить внимание, если в поведении ребенка произошли следующие изменения:

  • чрезмерный плач или раздражение у детей младшего возраста;
  • возвращение к детским формам поведения (например, ночное недержание мочи, сосание большого пальца);
  • чрезмерное беспокойство или грусть;
  • переедание или отказ от пищи, нарушение сна;
  • раздражительность у подростков;
  • нежелание выполнять школьные задания;
  • нарушение концентрации;
  • отказ, нежелание заниматься тем, что ранее доставляло удовольствие;
  • необъяснимые головные боли или боли в теле;
  • частые разговоры о смерти, страх смерти;
  • употребление алкоголя, табака или других наркотиков.

В центре также отметили, что дети реагируют на поведение взрослых, их отношение к проблеме, сложившейся ситуации.

Родителям рекомендуют поговорить с ребенком или подростком о вспышке COVID-19, поделиться известными фактами, заверить, что он в безопасности.

«При нахождении дома на карантине создайте расписание вместе с ребенком для учебных занятий, включите туда отдых и веселые игры», — подчеркивают в центре.

Добавим, ранее заместитель министра труда и социального развития Ализа Солтонбекова сообщила, что в связи с карантином увеличились факты домашнего насилия. Она сказала, что за психологической помощью необходимо обратиться, а также сообщить о фактах семейного насилия можно по номеру 111. 

Напомним, что все школы и высшие учебные заведения с 16 марта закрылись на трехнедельный карантин из-за коронавируса. С 8 апреля все образовательные учреждения Кыргызстана переведут на дистанционную форму обучения.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149081/
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Как понять, что у ребенка стресс. Рекомендации врачей