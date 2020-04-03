В Иссык-Атинском районе в один день повесились два школьника. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что одному из них было 16, другому — 13 лет.

«Один из школьников жил в селе Тельман, другой — в селе Рот-Фронт. Известно, что оба они росли в благополучных семьях. По предварительным данным, один из погибших играл во дворе с братьями и в один момент пропал. Чуть позже они нашли его мертвым. Сейчас милиция выясняет обстоятельства дела», — заявили редакции.

В Иссык-Атинском районном акимиате не подтвердили, но и не опровергли информацию.

Ранее 24.kg сообщало, что только за одну неделю на Иссык-Куле повесились пять школьников.