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Происшествия

В селе Тюп в сарае дома нашли повешенным 13-летнего подростка

В селе Тюп в сарае дома нашли повешенным 13-летнего подростка. В УВД Иссык-Кульской области информацию подтвердили.

Уточняется, что 26 февраля следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, произвела осмотр. По предварительным данным, мальчик 2012 года рождения покончил с собой примерно в 13.00, повесившись в сарае рядом с домом, на шпагатной веревке. В ходе проверки насильственных повреждений на теле не найдено.

Досудебное разбирательство продолжается, назначены разного рода экспертизы.

Напомним, на днях в Токмаке в спальной комнате своего дома найден повешенным ученик школы № 2. Он, по данным милиции, совершил суицид.

Ранее сообщалось, что в спортзале Барскоонской сельской школы повесилась 17-летняя ученица.

24 февраля в селе Буденовка повесился 17-летний школьник.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/321326/
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