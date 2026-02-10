14:11
Происшествия

В 2025 году в Кыргызстане 101 подросток совершил суицид

За 12 месяцев 2025 года в Кыргызстане зарегистрирован 101 факт суицида среди детей. Об этом сегодня на коллегии Министерства просвещения сообщил заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов.

По его словам, на сегодня это очень острая проблема.

Больше всего случаев зарегистрировано в Джалал-Абадской области.

Читайте по теме
Магистрант Erasmus Лейла Салимова о проблеме подростковых суицидов в КР

  • В Джалал-Абадской области — 20;
  • Чуйской — 18;
  • Иссык-Кульской — 18;
  • Баткенской — 13;
  • Ошской — 10;
  • Нарынской — 2;
  • Таласской — 5;
  • Бишкеке — 12;
  • Оше — 3.

В том числе 85 — школьники, 11 — студенты, еще 5 — нигде не обучались. Среди мальчиков зарегистрировано 66,3 процента случаев, среди девочек — 33,7 процента.

Для сравнения: в 2024 году зарегистрировано 87 случаев суицида среди детей.
