Происшествия

В 2025 году в Джалал-Абадской области 18 несовершеннолетних совершили суицид

За 12 месяцев 2025-го в Джалал-Абадской области зарегистрировано 18 фактов суицида среди несовершеннолетних. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Венера Салямова.

Она отметила, что эти показатели на два факта больше, чем годом ранее.

«10 января 2026-го житель Базар-Коргонского района, ученик восьмого класса, покончил жизнь самоубийством. По моей информации, его родители — мигранты, находились за границей», — сказала нардеп.

Она заметила, что государственные органы, работающие с несовершеннолетними, должны обратить особое внимание на вопрос безопасности детей, провести анализ и выяснить, с какими психологическими проблемами сталкиваются ребята, в частности те, чьи родители находятся в миграции.
21 января, среда
