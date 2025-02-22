Учителя физкультуры задержали по факту суицида школьницы на Иссык-Куле

По факту суицида школьницы в спортзале Барскоонской сельской школы задержан 27-летний учитель физкультуры этого учебного заведения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Напомним, инцидент произошел 5 февраля в спортзале местной школы. Физрук обнаружил 17-летнюю девушку повешенной на турнике, снял ее со снаряда и оказал первую помощь. Ее госпитализировали, но 14 февраля девушка скончалась в реанимации. Возбуждено дело по статье «Доведение до суицида» УК КР.

Учителя физкультуры барскоонской школы Иссык-Кульской области задержали 15 февраля и водворили в СИЗО.

Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что между учителем и школьницей были отношения. Они встречались, и все знали об их связи. До инцидента между ними произошла ссора, и, чтобы отомстить, школьница решила совершить суицид на рабочем месте возлюбленного, то есть в спортзале.

Кроме того, после случившегося решением районного центра образования уволены директор школы, соцпедагог и классный руководитель скончавшейся девушки.