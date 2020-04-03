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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке расширяется карантинная зона. В штабе объяснили почему

С учетом того, что в ближайшие два дня завершится инкубационный период у контактировавших с зараженными коронавирусом лицами, будет ограничено движение на дополнительных участках в Бишкеке. Об этом сообщает республиканский штаб. 

Уточняется, что карантинная зона расширяется, санитарно-карантинные посты будут выставлены около рынков и супермаркетов в целях ограничения движения и во избежание скопления людей и машин.

В штабе напоминают, что выйти можно по крайней необходимости в аптеку или за продуктами. При себе необходимо иметь паспорт, маршрутный лист, носить маску и резиновые перчатки. 

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149044/
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