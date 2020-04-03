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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Эксперт Минздрава о сдерживании роста количества инфицированных коронавирусом

В Минздраве не берутся давать прогноз по развитию ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила советник главы ведомства по связям с общественностью Елена Баялинова.

«Невозможно сделать реальный прогноз по ситуации с COVID-19 в Кыргызстане, потому что очень мало данных. У нас только началась эта эпидемия, мы ничего не знали о ней раньше, чтобы говорить о какой-то сезонности и изменениях. С каждым днем у нас появляются новые данные. Например, в Европе была одна смертность, а в Азии другая. Никто не знает, от чего это зависит. Можно только предположить, что это происходит от того, что там больше стариков, либо это какая-то генетическая предрасположенность. Этот вопрос еще надо изучать и изучать», — цитирует Елена Баялинова члена оперативного штаба Минздрава, специалиста Республиканского центра инфекционного контроля Алексея Кравцова.

 Единственное, о чем можно говорить, что один инфицированный может заразить в среднем трех человек. COVID-19 — это как ОРЗ, в конечном итоге им заболевает более 80 процентов населения.

Алексей Кравцов

 «Таким образом, мы имеем вот такую пирамиду сетевого маркетинга и геометрический рост любой инфекции. В любом случае мы ее получим, но как она будет развиваться, зависит от всех мер, которые мы предпринимаем. В данный период времени мы видим, что меры эффективны, мы оттягиваем этот геометрический рост количества инфицированных», — отметил эксперт.

«Если говорить о каких-то допущенных ошибках, то в условиях ограниченного времени и информации всегда бывают ошибки, могут приниматься решения на уровне экспертного мнения. И если эти решения оказались неэффективными, то в принципе их нельзя расценивать как ошибки. Просто их эффективность была нулевая. Ошибка приводит к более тяжелым последствиям. Кыргызстан находится рядом с Китаем, мы столько времени сдерживали эту эпидемию, она началась у нас в последнюю очередь. Значит, мы все делали правильно», — считает Алексей Кравцов.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавирусаодин человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149032/
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