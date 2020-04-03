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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Пенсии, уборка, симптомы коронавируса. О чем еще спрашивают штаб Минздрава

В оперативном штабе Минздрава круглосуточно работает горячая линия по вопросам коронавируса. Она создана для консультирования по новой инфекции и другим болезням. Однако звонят и с неожиданными вопросами, рассказала 24.kg советник министра здравоохранения по связям с общественностью Елена Баялинова.

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По ее словам, в среднем в сутки поступает около 150 звонков. «В дневное время отвечать на звонки помогают врачи-ординаторы, выпускники КГМА. Ночью дежурят руководители и специалисты организаций здравоохранения», — отметила она.

Елена Баялинова добавила, что звонят с абсолютно разными вопросами: сообщают, что в магазинах очереди, что люди гуляют. Много поступает звонков по доставке медикаментов, особенно по инсулину, метадону, противотуберкулезным препаратам, которые пациенты принимают ежедневно.

«По словам ночного дежурного, главврача Национального центра кардиологии и терапии имени Миррахимова кандидата медицинских наук Мамраима Джумабаева, на горячую линию звонил человек с сообщением, что сделал собственный аппарат искусственной вентиляции легких, и попросил, чтобы Минздрав взял это на вооружение», — рассказала советник главы ведомства.

На горячую линию обращаются и с вопросами о симптомах коронавируса, где можно сдать анализ.

«Звонили пенсионеры, которые интересуются, а повысят ли им пенсии в связи с пандемией? Были вопросы по уборке и санитарной обработке подъездов, по состоянию находящихся в обсервации родных и близких и другие», — отметила она.

Позвонить на горячую линию оперативного штаба Минздрава можно по номерам: 0312660663 и 0312660211.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149009/
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