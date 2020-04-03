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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Власти Китая объявили 4 апреля днем общенационального траура по жертвам эпидемии

Власти Китая объявили 4 апреля днем общенационального траура по жертвам эпидемии коронавируса. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что решение принял Госсовет КНР. В этот день все государственные флаги на территории страны и в ее зарубежных представительствах будут приспущены, все развлекательные мероприятия отменены.

Утром жителей Китая ожидают три минуты молчания в знак скорби о жертвах заболевания.

Согласно последним данным, в Китае число заразившихся коронавирусом превысило 82,4 тысячи человек. 3 тысячи 322 человека умерли, 76 тысяч 576 — излечились. Китай находится на пятом месте по количеству инфицированных после США, Италии, Испании и Германии. Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.

В Кыргызстане на сегодня 125 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/149001/
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