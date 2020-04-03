В Кыргызстане малоимущим студентам помогут отсрочить оплату контракта

Студентам, которые вовремя не смогли оплатить контракт из-за чрезвычайной ситуации в стране, помогут. Об этом на брифинге сообщил министр образования Каныбек Исаков.

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По его словам, в вузах создадут специальную комиссию, которая поможет таким студентам.

«Помимо комиссии, в вузе есть социальный пакет. Студенту, который не может оплатить вовремя контракт, сделают либо снижение процента по контракту, либо помогут отсрочить его выплату», — сказал Каныбек Исаков.

Напомним, в связи объявленными в стране режимами ЧС и ЧП все учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения.