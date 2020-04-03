10:43
USD 84.90
EUR 92.70
RUB 1.09
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане малоимущим студентам помогут отсрочить оплату контракта

Студентам, которые вовремя не смогли оплатить контракт из-за чрезвычайной ситуации в стране, помогут. Об этом на брифинге сообщил министр образования Каныбек Исаков.

Читайте по теме
С 8 апреля в Кыргызстане вводят всеобщую дистанционную форму обучения

По его словам, в вузах создадут специальную комиссию, которая поможет таким студентам.

«Помимо комиссии, в вузе есть социальный пакет. Студенту, который не может оплатить вовремя контракт, сделают либо снижение процента по контракту, либо помогут отсрочить его выплату», — сказал Каныбек Исаков.

Напомним, в связи объявленными в стране режимами ЧС и ЧП все учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148995/
просмотров: 415
Версия для печати
Материалы по теме
Режим ЧП в Кыргызстане. Вузы сами будут решать вопрос отсрочки оплаты контракта
Систему онлайн-зачисления в вузы хотят внедрить чиновники Минобразования
В Бишкеке со студентов вузов требуют оплату за контракты за второе полугодие
Коронавирус в Кыргызстане. Вузы и колледжи перешли на дистанционное обучение
Факультет иностранных языков КНУ хотят перевести в подвал. Студенты против
В Кыргызстане начинается приемная кампания в вузы
На 2019/2020 учебный год выделили 5 тысяч 705 грантовых мест в вузы Кыргызстана
В Кыргызстане срывается выдача дипломов. Выпускники намерены выйти на митинг
Без конкурса в вузы. В Минобразования предлагают расширить перечень абитуриентов
В Кыргызстане пройдет выставка-ярмарка российских вузов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 13&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Что происходит в&nbsp;&laquo;золотом квадрате&raquo; Режим ЧП в Бишкеке. Что происходит в «золотом квадрате»
По-другому не&nbsp;понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры По-другому не понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане. Живущие в&nbsp;особняках просят оказать им&nbsp;помощь Режим ЧП в Кыргызстане. Живущие в особняках просят оказать им помощь
Бизнес
Постинфекционная астения: как восстановиться? Постинфекционная астения: как восстановиться?
Директор Таласского ОМЦО готов судиться с&nbsp;O! за&nbsp;ложную информацию в&nbsp;СМИ Директор Таласского ОМЦО готов судиться с O! за ложную информацию в СМИ
&laquo;НУР Телеком&raquo; хочет равный доступ для всех абонентов к&nbsp;дистанционному обучению «НУР Телеком» хочет равный доступ для всех абонентов к дистанционному обучению
MegaCom помогает развивать дистанционное обучение. Чем недоволен &laquo;НУР Телеком&raquo;? MegaCom помогает развивать дистанционное обучение. Чем недоволен «НУР Телеком»?
3 апреля, пятница
10:38
В Кыргызстане подтверждено еще пять случаев коронавируса. Всего 14 за сутки В Кыргызстане подтверждено еще пять случаев коронавирус...
10:33
Режим ЧП в Бишкеке. Продукты и лекарства могут привезти курьеры «Кыргыз почтасы»
10:14
Как вы оцениваете работу правительства по борьбе с коронавирусом? Опрос
10:11
Чрезвычайная ситуация в КР. Минобразования разработало 400 электронных учебников
10:08
Постинфекционная астения: как восстановиться?