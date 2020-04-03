«Контроль за инфекцией и контроль над людьми — это разные вещи. Что надо делать — должны говорить эпидемиологи», — написала на своей странице в Facebook эксперт по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

«Вся многомиллионная самоизоляция коту под хвост, если постовые устраивают пробки в пустом городе, «проверяют» документы, берут у водителей сотовые телефоны, разговаривают и возвращают их владельцам, и так много раз за день. А уличные патрули останавливают редких прохожих — зачем? Хотя во дворе спокойно стоит очередь за молоком?» — недоумевает она.

Бермет Барыктабасова отмечает, что правоохранительные органы должны помочь медикам искать контактных. А последние сделать упор на качественное тестирование.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.