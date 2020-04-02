Полезно: телефоны горячих линий для вызова электриков

Во всех областях Кыргызстана круглосуточно работают горячие линии для вызова электриков и разъяснения интересующих вопросов. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

Читайте по теме В Кыргызстане двое зараженных коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии

Для бесперебойного энергоснабжения потребителей в период действия чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения организованы горячие линии по работе с населением, по которым могут приниматься заявки для устранения аварийных ситуаций. «Также будет дана исчерпывающая информация по профильным вопросам. Организована круглосуточная работа оперативно-выездных бригад», — уточнили в штабе.

В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. Контактными с заболевшими являются 1,9 тысячи человек. Пять заразившихся коронавирусом находятся в реанимации, двое в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Из них двое в Ноокате, двое в Оше и один в Джалал-Абаде.