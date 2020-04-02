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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Как вы оцениваете работу правительства по борьбе с коронавирусом? Опрос

Вчера в борьбе с коронавирусом в Кыргызстане появились первые жертвы — в отставку отправили вице-премьер-министра Алтынай Омурбекову и министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. Вновь появились требования снять с должности и главу правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева.

В то же время часть страны полторы недели живет в режиме чрезвычайного положения и карантина. Обостряются проблемы с обеспечением продуктами и медикаментами. Но система жизнеобеспечения республики работает — есть свет, газ, вода. Не расползается по КР и коронавирус.

Так как вам видится из самоизоляции работа кабмина по борьбе с этой прямо вселенской заразой?

Как вы оцениваете работу правительства по борьбе с коронавирусом?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148858/
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