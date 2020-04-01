19:07
USD 82.20
EUR 90.25
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП. Нарушители карантина в Кара-Суу не знают, что такое маршрутный лист

В Кара-Суйском районе милиция задержала нарушителей режима карантина. Видео рассылают пользователи социальных сетей.

На кадрах видно, что милиционеры местного РОВД задерживают людей на улице. В громкоговоритель сотрудник органов говорит: «Уважаемые граждане! На улицу не выходите, тех, кто выйдет, ждет административный штраф».

Всего за несколько минут милиционеры посадили в машину шесть человек. Задержанные рассказали, по каким делам они шли. На вопрос, есть ли у них маршрутный лист, один ответил отрицательно, еще двое не знали, что это такое.

В УВД Ошской области 24.kg сообщили, что сегодня в этом районе осуществлено патрулирование улиц. Четыре человека заявили, что идут в магазин за продуктами и в банк платить кредит. Однако, после того как их отпустили, люди были замечены в местном парке.

«Всех доставили в РОВД. Их проверили на коронавирус тепловизором, взяли анализы. Все эти меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения инфекции», — сказали в УВД.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148834/
просмотров: 470
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ не имеет права привлекать людей за распространение фейков. Объясняем почему
Режим ЧП. Минкультуры решило организовывать концерты местных артистов онлайн
Пассажиров рейса Новосибирск — Бишкек заставляют покинуть аэропорт
Надо ли публиковать имена и адреса заразившихся коронавирусом? Опрос
Показатели туристической отрасли Кыргызстана могут снизиться до 80 процентов
В связи с карантином увеличились факты семейного насилия
Из-за коронавируса в Кыргызстане могут остаться без работы 1,8 миллиона человек
Минтруда собирает списки нуждающихся семей в нелегальных новостройках
В парламенте предлагают открыто публиковать адреса заразившихся коронавирусом
Чистые регионы. Не гнать из столицы внутренних мигрантов призывает депутат
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано еще 26&nbsp;случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано еще 26 случаев коронавируса
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано 13&nbsp;новых случаев коронавируса В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса
Режим ЧП&nbsp;в&nbsp;Бишкеке. Что происходит в&nbsp;&laquo;золотом квадрате&raquo; Режим ЧП в Бишкеке. Что происходит в «золотом квадрате»
По-другому не&nbsp;понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры По-другому не понимают. Комендант Бишкека ужесточает ограничительные меры
Бизнес
Банк &laquo;Бай-Тушум&raquo; передал медработникам средства индивидуальной защиты Банк «Бай-Тушум» передал медработникам средства индивидуальной защиты
Получите до&nbsp;30&nbsp;государственных справок в&nbsp;любое время суток с&nbsp;&laquo;Керемет Банком&raquo; Получите до 30 государственных справок в любое время суток с «Керемет Банком»
Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска Люди помогают людям. Santo запустила челлендж для помощи группам риска
Новейшие технологии в&nbsp;лучевой терапии: опыт лечения рака в&nbsp;ACIBADEM Новейшие технологии в лучевой терапии: опыт лечения рака в ACIBADEM
1 апреля, среда
19:01
Цифра дня. 96 тысяч семей нуждаются в помощи Цифра дня. 96 тысяч семей нуждаются в помощи
18:48
Премьер-министр заявил, что у него есть моральное право занимать свое кресло
18:36
Режим ЧП. Нарушители карантина в Кара-Суу не знают, что такое маршрутный лист
18:19
Комендатура Бишкека продает пропуска. Премьер-министр обещал разобраться
18:15
ГКНБ не имеет права привлекать людей за распространение фейков. Объясняем почему