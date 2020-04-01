Режим ЧП. Нарушители карантина в Кара-Суу не знают, что такое маршрутный лист

В Кара-Суйском районе милиция задержала нарушителей режима карантина. Видео рассылают пользователи социальных сетей.

На кадрах видно, что милиционеры местного РОВД задерживают людей на улице. В громкоговоритель сотрудник органов говорит: «Уважаемые граждане! На улицу не выходите, тех, кто выйдет, ждет административный штраф».

Всего за несколько минут милиционеры посадили в машину шесть человек. Задержанные рассказали, по каким делам они шли. На вопрос, есть ли у них маршрутный лист, один ответил отрицательно, еще двое не знали, что это такое.

В УВД Ошской области 24.kg сообщили, что сегодня в этом районе осуществлено патрулирование улиц. Четыре человека заявили, что идут в магазин за продуктами и в банк платить кредит. Однако, после того как их отпустили, люди были замечены в местном парке.

«Всех доставили в РОВД. Их проверили на коронавирус тепловизором, взяли анализы. Все эти меры направлены на предотвращение дальнейшего распространения инфекции», — сказали в УВД.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.