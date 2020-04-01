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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Контактных лиц Минздраву помогают выявлять милиционеры и местные власти

Министерство здравоохранения обладает полной информацией о каждом случае заражения коронавирусом и контактных лицах. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, ведомство совместно с правоохранительными органами и местными властями устанавливает каждый случай контакта с инфицированными.

В Кыргызстане на 1 апреля 2020 года выявлено 6 тысяч 28 контактных лиц, из них близкие — 1 тысяча 612 человек. В республиканском штабе подчеркнули, что количество может изменяться в ходе эпидемиологических расследований.

В обсервации находятся 1 тысяча 588 человек.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148783/
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