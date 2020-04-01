В Кыргызстане для лечения больных с коронавирусом освободят места в больницах

В стационарных организациях здравоохранения КР насчитывается около 25 тысяч коек, включая 1 тысячу 800 инфекционных. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Уточняется, при лабораторном выявлении большого количества больных с коронавирусной инфекцией будут в первую очередь задействованы стационарные койки инфекционных отделений.

«Кроме того, для приема и лечения больных с коронавирусной инфекцией полностью высвобождены койки в Республиканской клинической инфекционной больнице», — говорится в сообщении.

По мере необходимости для лечения больных с коронавирусной инфекцией будут высвобождаться другие стационарные лечебные учреждения на всей территории КР. Республиканский штаб по коронавирусу

«Минздравом разработан план перепрофилизации организаций здравоохранения в условиях ЧС и создание специализированных отделений для размещения пациентов с коронавирусом. По республике будут перепрофилированы 1 тысяча 943 койки, в их числе 254 реанимационных», — сообщили в штабе.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.