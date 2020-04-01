Ограничения для журналистов в условиях режима ЧП. Комментарий омбудсмена

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев заявил, что СМИ аккредитацию не получат, следовательно, полноценно работать в условиях режима чрезвычайного положения журналисты не могут. Возможность чиновники правительства предоставили только госканалам — ОТРК и «ЭлТР».

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Журналистское сообщество и медиаэксперты считают, что чиновники таким образом нарушают Конституцию. Они потребовали обоснований, но штаб и комендатура традиционно отмалчиваются, игнорируя любые вопросы.

С комментариями выступил институт омбудсмена.

Правозащитная организация отмечает, что, согласно Основному закону, права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц.

При этом, напоминают в институте акыйкатчи, вводимые ограничения должны быть соразмерными указанным целям.

Согласно пункту 9 статьи 17 Конституционного закона «О чрезвычайном положении», комендант местности, на которой введено чрезвычайное положение, не просто имеет право, а именно устанавливает особый порядок аккредитации журналистов и порядок их работы.

«Институт аккредитации призван регламентировать взаимоотношения СМИ с организациями, выступающими в качестве источников информации. В этой связи комендантам соответствующих административно-территориальных единиц необходимо безотлагательно разработать и установить особый порядок аккредитации журналистов на территории, на которой введено чрезвычайное положение, и порядок их работы», — говорится в комментарии.

В ведомстве отмечают, что такой порядок в интересах общественной безопасности может носить дистанционный характер общения.

«Однако в любом случае должен быть утвержден комендантом особый порядок аккредитации журналистов в виде соответствующего нормативного акта и доведен до общественности», — поясняется в сообщении.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.