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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Кыргызстане. Вузы сами будут решать вопрос отсрочки оплаты контракта

Каждый вуз будет самостоятельно решать вопрос отсрочки оплаты за контрактное обучение. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра образования Нурлан Омуров.

Он напомнил, что студенты вузов направлены на внеочередные каникулы из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«С 16 марта студенты обучаются дистанционно, чтобы не было перерыва в учебном процессе», — сказал он.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148658/
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