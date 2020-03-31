В Нарынской области введены временные ограничения на въезд и выезд транспорта

В Нарынской области введены временные ограничения на въезд и выезд транспортных средств. Об этом сообщает республиканский штаб.

По его данным, ограничения введены в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Уточняется, что 31 марта был блокирован проезд автомобилей в Нарын и усилен контроль за постами. Учитывая эту ситуацию, местные власти просят жителей региона не планировать поездки.

Областное управление внутренних дел будет контролировать передвижение машин.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.