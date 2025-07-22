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Общество

Gallops-2025: 80 всадников преодолели 40 километров по живописному маршруту

В рамках международного туристического проекта Gallops Кыргызстан-2025 группа из 80 всадников успешно преодолела 40-километровый маршрут от села Кызарт до живописного высокогорного озера Сон-Куль в Джумгальском районе. Об этом сообщили организаторы проекта.

Во время маршрута участники делали несколько остановок для отдыха и приема пищи. По их словам, они были впечатлены красотой окружающей природы и величием самого озера Сон-Куль.

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Как отмечается, в проекте участвуют туристы из 11 европейских стран. Всего за пять дней им предстоит проехать на лошадях более 200 километров по территории Нарынской области и вернуться обратно в село Кызарт.

Gallops Кыргызстан-2025 — первый подобный проект, реализуемый в Кыргызстане и во всей Центральной Азии. Его цель — развитие экологического и конного туризма, а также продвижение имиджа страны как уникального направления для международных экспедиций и активного отдыха.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337063/
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