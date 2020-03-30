Коронавирус в Кыргызстане. В Московском районе ввели паспортный контроль

В Московском районе объявлен карантин и введен паспортный контроль. Об этом 24.kg сообщил аким района Омур Ногоев.

По его словам, также жителям запрещается передвигаться с 19.00 до 7.00. Исключение составляют грузоперевозчики, а также граждане, занимающиеся сельским хозяйством.

«Такие меры вводятся для того, чтобы не допустить рапространения коронавируса в районе. Паспорт будут проверять сотрудники милиции. В Московском районе в последнее время очень много тех, кто ходит друг к другу в гости, а кто-то выезжает на природу, на водохранилища. Мы просим сидеть дома и без нужды не выходить на улицу, потому что это может сказаться на здоровье граждан», — сказал Омур Ногоев.

На сегодня в Кыргызстане 94 подтвержденных случая коронавируса. 91 человек в активной стадии, трое выздоровели, еще трое в тяжелом состоянии. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.