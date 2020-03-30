Без автоаварий и криминала. Как изменилась работа скорой во время режима ЧП

В Бишкеке после введения режима чрезвычайного положения установили блокпосты и ввели комендантский час. Горожане не могут попасть из одной части столицы в другую, добраться до больниц и после выписки домой. Привело ли это к увеличению вызовов скорой помощи, 24.kg рассказал главный врач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

— В целом явного скачка количества вызовов нет. Но произошли изменения в структуре: практически нет автоаварий, сократились криминальные вызовы. Уменьшились и обращения с острыми кишечными инфекциями, было 2-3 дня, когда их не было вообще, за последние сутки — всего шесть таких вызовов. Это очень мало. С ОРВИ ситуация остается как и прежде — примерно 50-60 вызовов в сутки.

Увеличилось количество обращений по телефонам 1833 и 103. Население звонит за консультацией, в том числе по коронавирусу, его клинике, с чего начинается, как протекает, симптомы. Искендер Шаяхметов

— В условиях комендантского часа передвижение по городу запрещено. Поступают ли вызовы с просьбой отвезти в больницу?

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— Если экстренные случаи, то, конечно, мы госпитализируем. Но у нас сейчас стало много обращений с зубной болью в ночное время. Это действительно проблема. Здесь виноваты и сами горожане. Когда у них зуб болел днем и была возможность посетить стоматолога, они почему-то это не делали, а потом ночью вызывают. Мы отвечаем, что не можем отвезти их в дежурную челюстно-лицевую хирургию. Во-первых, это вообще не повод для вызова скорой, во-вторых, у нас всегда много обращений. Единственное исключение — дети. Их мы отвозим с зубной болью в дежурную больницу. Взрослых — консультируем по телефону.

— На блокпостах не возникает проблем?

— Нет, машины скорой помощи пропускают беспрепятственно.

Бывают проблемы, когда наши сотрудники добираются до службы на личном транспорте, несмотря на то что у них есть справка с места работы, удостоверения.

Но нам обещают в ближайшее время выдать пропуски для машин сотрудников с подписью вице-мэра. Кроме того, горздрав разработал микроавтобусные маршруты, которые развозят медработников.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить меценатов, волонтеров, которые ежедневно привозят нам горячее питание, развозят сотрудников.

— А как на скорой помощи со средствами индивидуальной защиты?

— Мы обеспечены полностью, у нас в достаточном количестве комбинезонов, респираторов, масок, очков, дезсредств. Проблем нет.

— Скорая занимается транспортировкой лиц с подозрениями на коронавирус из обсервации? У вас для этого выделена отдельная бригада?

— Нет. Раньше в «Манасе» круглосуточно дежурила выделенная машина. Сейчас на транспортировку выезжает обычная бригада. Разработан алгоритм действий между скорой, санэпидемстанций и Республиканской клинической инфекционной больницей. Наши сотрудники в обязательном порядке одеты в средства индивидуальной защиты. После того как они сдают пациента, в больницу заходят в специальную комнату через одну дверь, снимают СИЗ, выходят в другую. В это время машина проходит санобработку также на территории больницы.

К сожалению, население до сих пор не оценило всю серьезность ситуации, и мы видим, что праздношатающихся людей на улице все-таки много. Искендер Шаяхметов

Хотелось бы, чтобы горожане все-таки не выходили из дома без крайней необходимости.