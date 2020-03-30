Двое заразившихся коронавирусом в Чуйской области — жители села Кок-Жар. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Известно, что отец с сыном прилетели из Дубая 12 марта. Их направили на домашний карантин под наблюдением врачей. Повторный анализ 28 марта дал положительный результат. Сейчас все члены их семьи на карантине.



Отметим, накануне стало известно о 26 новых случаях.

На сегодня в Кыргызстане 84 подтвержденных случая коронавируса. Трое из всех зараженных находятся в тяжелом состоянии.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.