Среди нарушивших комендантский час есть иностранцы

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев просит горожан не нарушать режим чрезвычайного положения и комендантский час и оставаться дома. Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

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Он отметил, что ночью в районах, где введен комендантский час, задержаны 320 граждан. В том числе в Бишкеке — 163 мужчины, 14 женщин, шесть подростков, среди нарушителей 18 иностранцев.

«Просим граждан и в дневное время также оставаться дома, так как по городу проводится дезинфекция. Мы беспрепятственно пропускаем медицинских, банковских работников и сотрудников фармкомпаний, просим их с собой носить удостоверения», — сказал он.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.