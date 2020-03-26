Среди заразившихся коронавирусом в Кыргызстане медработников нет. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

Во время брифинга ее попросили прокомментировать слухи, что в Кыргызстане коронавирусом заразились два врача и медсестра.

«У врачей и медработников случаев коронавируса не зарегистрировано», — сказала она.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. Шесть человек находится в реанимации.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.