В Кыргызстане из-за коронавируса в реанимации находятся шесть человек

В Кыргызстане шесть больных коронавирусом находятся в реанимации. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

«10 человек находятся в состоянии средней тяжести», — отметила она.

В то же время Айнура Акматова отметила, что новых подтвержденных случаев заболевания нет.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.