В Кыргызстане из-за коронавируса в реанимации находятся шесть человек

В Кыргызстане шесть больных коронавирусом находятся в реанимации. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.
«10 человек находятся в состоянии средней тяжести», — отметила она.
В то же время Айнура Акматова отметила, что новых подтвержденных случаев заболевания нет.
На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.
На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.