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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ЦОН Бишкека сегодня будут временно закрывать для дезинфекции

Центры обслуживания населения в Бишкеке сегодня временно закроют для дезинфекции. Об этом сообщила пресс-служба ГРС КР.

ЦОН-1 и ЦОН-3 будут закрыты с утра до обеда, ЦОН-2 и ЦОН-4 с 13.30 и до вечера.

В ГРС настоятельно рекомендуют оставаться дома, документы можно получить и после стабилизации ситуации в стране.

В Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148029/
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ЦОН Бишкека сегодня будут временно закрывать для дезинфекции