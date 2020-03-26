ЦОН Бишкека сегодня будут временно закрывать для дезинфекции

Центры обслуживания населения в Бишкеке сегодня временно закроют для дезинфекции. Об этом сообщила пресс-служба ГРС КР.

ЦОН-1 и ЦОН-3 будут закрыты с утра до обеда, ЦОН-2 и ЦОН-4 с 13.30 и до вечера.

В ГРС настоятельно рекомендуют оставаться дома, документы можно получить и после стабилизации ситуации в стране.

В Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.