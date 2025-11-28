14:54
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Власть

Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел внезапный рейд в автоЦОН, расположенный на окраине столицы. Его возмутило, что при большом потоке посетителей граждан обслуживали всего четыре сотрудника.

На видео видно, как градоначальник требует объяснений от работников и руководства центра. После проверки ситуация резко изменилась — вместо четырех операторов за работу одновременно вышли уже 12. Горожане активно поддержали действия мэра. В соцсетях пользователи отмечают, что подобные рейды необходимы и в других ЦОН, а также в поликлиниках и больницах, где часто наблюдаются очереди и нехватка персонала.

На ролике мэрии видно, как Айбек Джунушалиев удивляется малому числу сотрудников и указывает на бездействующих работников в подсобных помещениях. После жесткого разговора центр увеличил количество операторов втрое.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352655/
просмотров: 446
Версия для печати
Материалы по теме
В ЦОНах выявили коррупционную схему. Взятки доходили до $10 тысяч
Бишкек вводит ограничения из-за саммита ОДКБ: школы — на онлайн, рынки закроют
Дети Кыргызстана вступили в прямой диалог с государством
Вам показалось. Мэр уверяет, что проспект Чуй не сузили, но вопросы остались
Мэр Бишкека: Один вид транспорта никогда не решит проблему заторов города
Жители Бишкека сливают бытовые стоки, засоряя коллекторы. Проводится их очистка
Мэр Бишкека: Заведения вдали от жилых домов могут работать и после 10 вечера
В Бишкеке расширили и заасфальтировали улицу 9 Января
Отрезок дороги на проспекте Чингиза Айтматова откроют 24 ноября
Мобильные ЦОНы: какие документы можно оформить и сколько это стоит
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Президент России Владимир Путин с&nbsp;госвизитом прибыл в&nbsp;Бишкек Президент России Владимир Путин с госвизитом прибыл в Бишкек
Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с&nbsp;коррупцией в&nbsp;КР Садыр Жапаров вводит новую должность для усиления борьбы с коррупцией в КР
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
28 ноября, пятница
14:52
Минстрой опроверг информацию о некачественной установке окон в многоэтажном доме Минстрой опроверг информацию о некачественной установке...
14:45
В Оше остановили снос домов у рынка «Тешик-Таш» после поручения президента
14:38
Елка на площади в Бишкеке почти установлена. С 1 декабря ее начнут украшать
14:35
В США приостановят всю миграцию из стран «третьего мира»
14:33
Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать