Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел внезапный рейд в автоЦОН, расположенный на окраине столицы. Его возмутило, что при большом потоке посетителей граждан обслуживали всего четыре сотрудника.

На видео видно, как градоначальник требует объяснений от работников и руководства центра. После проверки ситуация резко изменилась — вместо четырех операторов за работу одновременно вышли уже 12. Горожане активно поддержали действия мэра. В соцсетях пользователи отмечают, что подобные рейды необходимы и в других ЦОН, а также в поликлиниках и больницах, где часто наблюдаются очереди и нехватка персонала.

На ролике мэрии видно, как Айбек Джунушалиев удивляется малому числу сотрудников и указывает на бездействующих работников в подсобных помещениях. После жесткого разговора центр увеличил количество операторов втрое.