Общество

За 10 месяцев ЦОНы в Кыргызстане оказали 2,6 миллиона услуг

Фото из интернета. За 10 месяцев ЦОНы в Кыргызстане оказали 2,6 миллиона услуг

Государственное учреждение «Кызмат» опубликовало данные о работе Центров обслуживания населения (ЦОН) и поздравило сотрудников системы с профессиональным праздником.

Согласно официальной информации, сеть ЦОН сегодня включает:

  • 52 Центра обслуживания населения;
  • 14 мобильных ЦОНов;
  • 2 Дворца бракосочетания;
  • 2 отдела обслуживания иностранных граждан;
  • более 950 единиц оборудования, обеспечивающих бесперебойную работу;
  • 40 видов услуг, которые при детализации достигают 81 направления.

Главный показатель — более 2,6 миллиона услуг, оказанных за 10 месяцев 2025 года.

В «Кызмате» отметили, что такие цифры — результат ежедневной работы сотрудников ЦОН, их профессионализма и стремления сделать получение госуслуг простым и доступным для каждого гражданина.

Кстати, недавно сотрудники ГКНБ выявили в ЦОНах коррупционную схему. По данным следствия, взятки  при оформлении различных документов доходили до $10 тысяч. 
