За 10 месяцев ЦОНы в Кыргызстане оказали 2,6 миллиона услуг

Государственное учреждение «Кызмат» опубликовало данные о работе Центров обслуживания населения (ЦОН) и поздравило сотрудников системы с профессиональным праздником.
Согласно официальной информации, сеть ЦОН сегодня включает:
- 52 Центра обслуживания населения;
- 14 мобильных ЦОНов;
- 2 Дворца бракосочетания;
- 2 отдела обслуживания иностранных граждан;
- более 950 единиц оборудования, обеспечивающих бесперебойную работу;
- 40 видов услуг, которые при детализации достигают 81 направления.
Главный показатель — более 2,6 миллиона услуг, оказанных за 10 месяцев 2025 года.
В «Кызмате» отметили, что такие цифры — результат ежедневной работы сотрудников ЦОН, их профессионализма и стремления сделать получение госуслуг простым и доступным для каждого гражданина.
Кстати, недавно сотрудники ГКНБ выявили в ЦОНах коррупционную схему. По данным следствия, взятки при оформлении различных документов доходили до $10 тысяч.