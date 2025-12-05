Фото из интернета. За 10 месяцев ЦОНы в Кыргызстане оказали 2,6 миллиона услуг

Государственное учреждение «Кызмат» опубликовало данные о работе Центров обслуживания населения (ЦОН) и поздравило сотрудников системы с профессиональным праздником.

Согласно официальной информации, сеть ЦОН сегодня включает:

52 Центра обслуживания населения;

14 мобильных ЦОНов;

2 Дворца бракосочетания;

2 отдела обслуживания иностранных граждан;

более 950 единиц оборудования, обеспечивающих бесперебойную работу;

40 видов услуг, которые при детализации достигают 81 направления.

Главный показатель — более 2,6 миллиона услуг, оказанных за 10 месяцев 2025 года.

В «Кызмате» отметили, что такие цифры — результат ежедневной работы сотрудников ЦОН, их профессионализма и стремления сделать получение госуслуг простым и доступным для каждого гражданина.

Кстати, недавно сотрудники ГКНБ выявили в ЦОНах коррупционную схему. По данным следствия, взятки при оформлении различных документов доходили до $10 тысяч.