В 2025 году ЦОНы Кыргызстана оказали 3,6 миллиона услуг

В государственном учреждении «Кызмат» состоялось итоговое совещание с участием заместителя управляющего делами президента Алмаза Раимбекова, а также руководителей центров обслуживания населения (ЦОН) и дворцов бракосочетания.

В ходе совещания отмечено, что в центры обслуживания населения поступило 3 миллиона 600 тысяч обращений, из них 527 тысяч услуг оказаны в цифровом формате. В том числе онлайн зарегистрированы: рождение — 3 тысячи 243, перемена ФИО — 2 тысячи 183, смерть — 9, услуга «Оцифруй себя» — 83 тысячи 101, онлайн-прописка — 18 тысяч 951, повторное свидетельство — 4 тысячи 15, различные справки — 236 тысяч 313, оформление ID-карты — 1 тысяча, консультации по онлайн-услугам — 178 тысяч 887.

По словам Алмаза Раимбекова, наиболее востребованными онлайн-услугами ЦОН являются регистрация адреса, оцифровка и получение различных справок.

Вместе с тем для обмена ID-карты подали 3 тысячи заявок, из которых выдали лишь 1 тысячу, что является низким показателем. В этой связи подчеркнута необходимость усиления работы по переходу на цифровой формат предоставления государственных услуг. Ответственность за реализацию данных задач возложена на руководителей территориальных подразделений.

Замуправляющего делами президента добавил, что все выявленные недоработки в системе должны быть устранены, чтобы граждане могли самостоятельно и без затруднений пользоваться онлайн-услугами. При необходимости специалистам поручено оказывать консультационную и практическую помощь гражданам, создавая максимально комфортные условия для получения услуг.

Особое внимание также уделено вопросам мониторинга нагрузки на специалистов по видам услуг. Руководителям поручено оперативно перераспределять ресурсы и усиливать наиболее загруженные направления, исключив неэффективное использование рабочего времени.

Директор ГУ «Кызмат» Азамат Джапаров проинформировал о проводимой работе по разработке нормативных правовых актов, направленных на оптимизацию процессов регистрации и документирования, а также о разработке новых онлайн-сервисов.

По итогам совещания в качестве приоритетных задач на 2026 год определены увеличение доли пользователей онлайн-услуг, минимизация необходимости личного посещения ЦОН, сокращение очередей, оптимизация штатной нагрузки, повышение качества обслуживания граждан и усиление антикоррупционных мер.

На сегодня в Кыргызской Республике функционируют 52 центра обслуживания населения, 2 дворца бракосочетания, а также 2 отдела по обслуживанию иностранцев в Бишкеке и Оше.