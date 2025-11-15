Мобильные ЦОНы: какие документы можно оформить и сколько это стоит

После преобразования ГП «Инфоком» в государственное предприятие «Кызмат» мобильные центры обслуживания населения возобновили работу. Выездные бригады вновь оказывают государственные и муниципальные услуги жителям страны.
24.kg выяснило, где они работают, какие документы можно через них оформить и сколько стоят такие услуги.
Где работают мобильные ЦОНы
- город Бишкек;
- город Ош.
Джалал-Абадская область:
- город Манас.
Баткенская область:
- город Баткен.
Ошская область:
- город Узген.
Таласская область:
- город Талас.
Нарынская область:
- город Нарын.
Иссык-Кульская область:
- город Балыкчи;
- город Каракол.
Чуйская область:
- город Кемин;
- город Токмок.
Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы:
-
регистрация по месту жительства;
-
обмен, утеря, первичное получение паспорта;
-
облачная электронная подпись;
-
паспорт в срочном порядке за три дня (Бишкек).
Стоимость выезда с одного человека:
Города Бишкек и Ош:
-
индивидуальный выезд — 1 тысяча 201 сом;
-
от 2 до 5 человек — 1 тысяча 13 сомов;
-
от 6 до 10 человек — 836 сомов.
Регионы:
-
индивидуальный выезд — 988 сомов;
-
от 2 до 5 человек — 823 сомов;
-
от 6 до 10 человек — 671 сомов.
Для кого выезд бесплатный
Выезд мобильных групп для документирования социально уязвимых групп населения бесплатный:
-
ветераны Великой Отечественной войны;
-
лица, проживающие в домах престарелых;
-
инвалиды I группы;
-
сироты и воспитанники детских домов.
Как вызвать мобильный ЦОН
Оформление заявок на выезд центров мобильных групп и уточнение информации по телефонному номеру 119.