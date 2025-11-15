15:52
Общество
Сюжет: Полезные советы

Мобильные ЦОНы: какие документы можно оформить и сколько это стоит

После преобразования ГП «Инфоком» в государственное предприятие «Кызмат» мобильные центры обслуживания населения возобновили работу. Выездные бригады вновь оказывают государственные и муниципальные услуги жителям страны.

24.kg выяснило, где они работают, какие документы можно через них оформить и сколько стоят такие услуги.

1

Где работают мобильные ЦОНы

  • город Бишкек;
  • город Ош.

Джалал-Абадская область:

  • город Манас.

Баткенская область:

  • город Баткен.

Ошская область:

  • город Узген.

Таласская область:

  • город Талас.

Нарынская область:

  • город Нарын.

Иссык-Кульская область:

  • город Балыкчи;
  • город Каракол.

Чуйская область:

  • город Кемин;
  • город Токмок.
2

Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы:

  • регистрация по месту жительства;

  • обмен, утеря, первичное получение паспорта;

  • облачная электронная подпись;

  • паспорт в срочном порядке за три дня (Бишкек).

3

Стоимость выезда с одного человека:

Города Бишкек и Ош:

  • индивидуальный выезд — 1 тысяча 201 сом;

  • от 2 до 5 человек — 1 тысяча 13 сомов;

  • от 6 до 10 человек — 836 сомов.

Регионы:

  • индивидуальный выезд — 988 сомов;

  • от 2 до 5 человек — 823 сомов;

  • от 6 до 10 человек — 671 сомов.

4

Для кого выезд бесплатный

Выезд мобильных групп для документирования социально уязвимых групп населения бесплатный:

  • ветераны Великой Отечественной войны;

  • лица, проживающие в домах престарелых;

  • инвалиды I группы;

  • сироты и воспитанники детских домов.

5

Как вызвать мобильный ЦОН

Оформление заявок на выезд центров мобильных групп и уточнение информации по телефонному номеру 119.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350979/
просмотров: 270
