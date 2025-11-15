Мобильные ЦОНы: какие документы можно оформить и сколько это стоит

После преобразования ГП «Инфоком» в государственное предприятие «Кызмат» мобильные центры обслуживания населения возобновили работу. Выездные бригады вновь оказывают государственные и муниципальные услуги жителям страны.

24.kg выяснило, где они работают, какие документы можно через них оформить и сколько стоят такие услуги.

1 Где работают мобильные ЦОНы город Бишкек;

город Ош. Джалал-Абадская область: город Манас. Баткенская область: город Баткен. Ошская область: город Узген. Таласская область: город Талас. Нарынская область: город Нарын. Иссык-Кульская область: город Балыкчи;

город Каракол. Чуйская область: город Кемин;

город Токмок.

2 Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы: регистрация по месту жительства;

обмен, утеря, первичное получение паспорта;

облачная электронная подпись;

паспорт в срочном порядке за три дня (Бишкек).

3 Стоимость выезда с одного человека: Города Бишкек и Ош: индивидуальный выезд — 1 тысяча 201 сом;

от 2 до 5 человек — 1 тысяча 13 сомов;

от 6 до 10 человек — 836 сомов. Регионы: индивидуальный выезд — 988 сомов;

от 2 до 5 человек — 823 сомов;

от 6 до 10 человек — 671 сомов.

4 Для кого выезд бесплатный Выезд мобильных групп для документирования социально уязвимых групп населения бесплатный: ветераны Великой Отечественной войны;

лица, проживающие в домах престарелых;

инвалиды I группы;

сироты и воспитанники детских домов.