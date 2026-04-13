Садыр Жапаров открыл центр обслуживания населения и культуры в Гульчо

Президент Садыр Жапаров сегодня открыл центр обслуживания населения и культуры в городе Гульчо Алайского района. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, президент принял участие в церемонии и перерезал красную ленту.

Фото с интернета. Президент открыл центр обслуживания населения в Гульчо

Новое здание состоит из трех этажей и предназначено для оказания государственных и муниципальных услуг населению. На первом этаже расположен центр обслуживания граждан, на втором — офисные помещения. В цокольной части оборудован современный кинотеатр на 150 мест.

Садыр Жапаров поздравил сотрудников с открытием нового здания и призвал обеспечивать качественное обслуживание населения.

«Если будут мир и стабильность, мы построим еще много таких объектов, будут улучшаться дороги. Самое главное — это мир, тогда все будет», — сказал президент.

Отметим, что с прошлой пятницы глава государства находится с рабочей поездкой в Ошской области. В рамках визита он открывает ряд социальных объектов и проводит встречи с местными жителями в формате прямого диалога.