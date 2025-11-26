17:21
Происшествия

В ЦОНах выявили коррупционную схему. Взятки доходили до $10 тысяч

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики выявил коррупционную схему, организованную работниками департамента регистрации населения (ДРН) при Министерстве цифрового развития (ныне ГУ «Кызмат») в сговоре с посредниками. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Следствие установило, что бывший директор ДРН А.Т.Ж., главный специалист ЦОН Первомайского района Бишкека П.А.Т., ведущий специалист Октябрьского ЦОН столицы А.М.М., работник ОАО «Кыргыз почтасы» Т.А.Ш. и посредник М.А.К. организовали схему незаконного получения денег от граждан. Последние обращались туда за получением государственных услуг.

Согласно отработанной схеме, посредники находили клиентов и предлагали им помощь в ускорении оформления документов и гарантировали получение услуг в кратчайшие сроки без очереди. За это они требовали денежное вознаграждение в размере от $100 до $10 тысяч. Сумма зависела от характера предоставляемых услуг и в последующем распределялась между участниками незаконной схемы.

Все подозреваемые задержаны и водворены в ИВС ГКНБ.
