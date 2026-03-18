Власть

Медер Чотонов: Силовикам здания обновили, теперь очередь за современными ЦОНами

В Кыргызстане завершен этап масштабного обновления зданий правоохранительных органов, и теперь государству необходимо сосредоточиться на создании комфортных условий для населения в регионах. С таким заявлением на заседании Жогорку Кенеша выступил депутат Медер Чотонов.

Парламентарий отметил, что во всех областях страны для силовых структур создали современные условия работы. По его мнению, пришло время применить такой же системный подход к центрам обслуживания населения (ЦОН), особенно в отдаленных районах.

«Сегодня жители сел, расположенных далеко от районных центров, испытывают огромные неудобства при оформлении документов. Мое предложение — построить в центрах всех 40 районов современные, архитектурно эстетичные и энергоэффективные «единые» ЦОНы», — заявил Медер Чотонов.

Депутат предложил объединить под одной крышей ключевые службы, чтобы граждане могли решить все вопросы в одном месте.

В такой перечень он включил:

  • архитектуру и налоговую службу;
  • государственный нотариат;
  • районные отделы образования;
  • территориальные подразделения госрегистра;
  • Сберкассы «АБанка» и «Элдик Банка».

По словам Медера Чотонова, создание таких многофункциональных центров обеспечит получение всех государственных услуг в одном здании.

Ссылка: https://24.kg/vlast/366512/
