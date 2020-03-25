Режим ЧП в Кыргызстане. В Оше закрылись 17 госорганов и учреждений (список)

В Оше временно приостанавливают свою работу 17 государственных органов и учреждений. Об этом сообщается на официальной странице мэрии южной столицы в Facebook.

Список госорганов, которые прекращают свою работу в Оше:

отдел аналитики и внешних связей мэрии Оша;

городской рынок;

муниципальное предприятие «Авторынок Жапалак»;

муниципально-частное управление;

управление капитального строительства Оша;

департамент жилищного строительства и землепользования;

муниципальное управление по ипотеке;

городская центральная библиотека;

городской комитет физкультуры и спорта;

городской стадион имени Ахматбека Суюмбаева;

комитет по делам молодежи при мэрии;

дом-интернат «Боорукер»;

городская организация ветеранов войны и труда;

волейбольный клуб «Сулайман-Тоо»;

городской центр по поддержке семьи и детей;

теплоэлектроцентраль;

управление транспорта Оша.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.