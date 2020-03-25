Режим ЧП в Кыргызстане. В Оше закрылись 17 госорганов и учреждений (список)

В Оше временно приостанавливают свою работу 17 государственных органов и учреждений. Об этом сообщается на официальной странице мэрии южной столицы в Facebook.
Список госорганов, которые прекращают свою работу в Оше:
- отдел аналитики и внешних связей мэрии Оша;
- городской рынок;
- муниципальное предприятие «Авторынок Жапалак»;
- муниципально-частное управление;
- управление капитального строительства Оша;
- департамент жилищного строительства и землепользования;
- муниципальное управление по ипотеке;
- городская центральная библиотека;
- городской комитет физкультуры и спорта;
- городской стадион имени Ахматбека Суюмбаева;
- комитет по делам молодежи при мэрии;
- дом-интернат «Боорукер»;
- городская организация ветеранов войны и труда;
- волейбольный клуб «Сулайман-Тоо»;
- городской центр по поддержке семьи и детей;
- теплоэлектроцентраль;
- управление транспорта Оша.
На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.