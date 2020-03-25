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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Режим ЧП в Кыргызстане. В Оше закрылись 17 госорганов и учреждений (список)

В Оше временно приостанавливают свою работу 17 государственных органов и учреждений. Об этом сообщается на официальной странице мэрии южной столицы в Facebook.

Список госорганов, которые прекращают свою работу в Оше:

  • отдел аналитики и внешних связей мэрии Оша;
  • городской рынок;
  • муниципальное предприятие «Авторынок Жапалак»;
  • муниципально-частное управление;
  • управление капитального строительства Оша;
  • департамент жилищного строительства и землепользования;
  • муниципальное управление по ипотеке;
  • городская центральная библиотека;
  • городской комитет физкультуры и спорта;
  • городской стадион имени Ахматбека Суюмбаева;
  • комитет по делам молодежи при мэрии;
  • дом-интернат «Боорукер»;
  • городская организация ветеранов войны и труда;
  • волейбольный клуб «Сулайман-Тоо»;
  • городской центр по поддержке семьи и детей;
  • теплоэлектроцентраль;
  • управление транспорта Оша.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148015/
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