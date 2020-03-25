Все медучреждения обязаны работать, но врачей отправляют в отпуск без содержания

«Все медучреждения вне зависимости от форм собственности обязаны работать», — заявил на брифинге заместитель коменданта Бишкека, вице-мэр Азиз Алымкулов.

По его словам, владельцы несут ответственность за их полноценную работу.

В то же время врачи Республиканского диагностического центра сообщили 24.kg, что их отправили в отпуск без содержания. Учреждение является хозрасчетным.

Начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова отметила на брифинге, что руководство частных компаний, к которым она отнесла и хозрасчетные организации, должно принимать меры в соответствии с трудовым законодательством.

В то же время она признала, что у Минздрава возникли трудности с обеспечением блокпостов медработниками.

На сегодня в Кыргызстане всего 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.