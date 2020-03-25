Режим ЧП в Кыргызстане. Врачам Ошской области раздали пропуска

Врачам Ошской области выдали пропуска для беспрепятственного передвижения в районах по рекомендации руководства. Об этом сообщает Республиканский штаб по коронавирусу.

Уточняется, что для врачей и медсотрудников региональных больниц и Ошской областной больницы организуют специальные автомашины. «По Ошской области частными инициативами сегодня раздали 10 тонн хлорамина, 280 защитных костюмов и 5 тысяч масок», — отметили в штабе.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.