Ошская область в 2025 году получила 8,5 миллиарда сомов на капвложения

В прошлом году Ошская область получила 8 миллиардов 543 миллиона сомов по статье «Капитальные вложения», из которых 8,1 миллиарда полностью профинансированы. Средства направили на 357 объектов. Об этом сообщил глава кабмина Адылбек Касымалиев, выступая на коллегии по итогам 2025-го полномочного представительства президента в регионе.

По его словам, 3,7 миллиарда сомов выделили на 242 социальных объекта: строительство и ремонт 133 школ, 57 детских садов, 17 учреждений здравоохранения и 35 объектов культуры и спорта. Кроме того, профинансированы работы на 114 инфраструктурных объектах, включая 82 автодороги на 4 миллиарда 348 миллионов сомов. На трассу Узген — Мырзаке — Кара-Кульджа направлено 2 миллиарда 200 миллионов сомов, еще 317 миллионов 900 тысяч — на системы чистой воды и ирригации.

Также регион получил трансферты на поддержку местных бюджетов — 1 миллиард 329 миллионов сомов. В целом из республиканского бюджета в область поступило около 11 миллиардов.

Глава кабмина отметил рост доходов областного бюджета с 4 миллиардов 731 миллиона сомов в 2024 году до 6 миллиардов 447 миллионов в 2025-м. Однако он подчеркнул, что темпы развития пока недостаточны.

По итогам Узгенский и Чон-Алайский районы получили оценку «хорошо», а деятельность всей Ошской области признана удовлетворительной.
