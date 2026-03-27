В Оше обсудили границу, торговлю и туризм с Узбекистаном

Полномочный представитель президента Кыргызстана в Ошской области Аманкан Кенжебаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Кыргызстане Саидикрамом Ниязходжаевым.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества и укрепления дипломатических отношений между двумя странами.

Особое внимание было уделено перспективным направлениям двустороннего взаимодействия, включая промышленную кооперацию, развитие приграничной торговли и туризма.

Стороны выразили готовность и далее развивать взаимовыгодное сотрудничество.
