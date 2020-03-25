Пандемия коронавируса. Кыргызстанцы в США начали сбор денег для наших врачей

Кыргызстанцы, живущие в США, начали сбор денег для врачей, борящихся с коронавирусом в стране. Объявление о сборе опубликовано на краудфандинговой платформе Gofoundme.

Инициаторы благотворительной акции отмечают, что врачи в Кыргызстане находятся в затрудненном положении во время пандемии Covid-19.

«Государство не обеспечивает их необходимыми личными и спецсредствами (масками, защитными костюмами, защитными очками, перчатками), траспортом для передвижения. Мы не должны остаться в стороне. В связи с этим мы открыли денежный счет для поддержки врачей напрямую, чтобы сбор, передача и закуп средств защиты и финансовая помощь были прозрачными», — указывается в объявлении.

На сегодняшний день на счет уже собрано $3 тысячи 445.

Напомним, медики не раз жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. В частности, специальных халатов, очков и перчаток. Врачам, медсестрам и санитарам сложно добраться до работы и обратно домой, многие вынуждены оставаться на рабочих местах. Однако в Минздраве заявляют, что эта информация не соответствует действительности.