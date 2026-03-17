Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана

Издание Forbes KZ осветило расширение масштабного проекта по борьбе с социальным сиротством в Центральной Азии. В Бишкеке состоялось торжественное открытие второго ресурсного центра «Эне үйү» («Дом мамы»). Инициатива, зародившаяся 13 лет назад по задумке мецената Айдына Рахимбаева, переросла в региональное объединение бизнес-лидеров. К ней присоединились кыргызстанские предприниматели.

Как отмечает Forbes, модель проекта признана экспертами ООН уникальным кейсом в мировой практике. Меценатом в Кыргызстане выступила строительная компания «Нурзаман», взявшая на себя обязательства по полному финансированию работы центра на ближайшие три года. По данным UNICEF, сегодня в странах Центральной Азии насчитывается около 60 тысяч детей, оставшихся без родительской опеки. При этом во многих случаях дети становятся сиротами не потому, что у них нет родителей, а потому, что матери с ребенком на руках оказываются в тяжелой жизненной ситуации и остаются один на один со своими проблемами.

Именно с этой реальностью решили работать бизнесмены из Казахстана, запустив проект «Дом мамы». Со временем эта инициатива начала выходить за пределы одной страны и постепенно превращается в региональное объединение бизнесменов Центральной Азии, которые решают проблему социального сиротства.

13 марта в Бишкеке официально открылся первый ресурсный центр «Эне үйү», который будет помогать женщинам с новорожденными детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Меценатами первого центра стали учредители кыргызстанской строительной компании «Нурзаман». В церемонии открытия приняли участие представители государственных органов, общественных организаций и предпринимательского сообщества КР, инициаторы проекта Айдын и Анара Рахимбаевы, а также многолетние меценаты, стоявшие у истоков проекта, Бауыржан и Гульхан Исабаевы, Самат Даумов.

Ранее в Бишкеке уже функционировал пилотный ресурсный центр, который в течение года работал как тестовая площадка проекта. За это время команда выстроила взаимодействие с государственными структурами, социальными службами, а также приняла первых мам с детьми. Пилот показал эффективность модели помощи и подготовил основу для открытия полноценного центра.



Здесь матери могут временно проживать вместе с ребенком, получить психологическую, юридическую и социальную помощь, восстановить документы и найти работу. Главная задача проекта — помочь матери пережить кризис, сохранить ребенка рядом, встать на ноги и научиться быть самостоятельной.

Проект реализуется международным фондом Mother’s Home International Foundation, созданным в Казахстане. Уже более 13 лет он развивает системные решения в сфере профилактики социального сиротства.

Сегодня сеть проекта включает 32 ресурсных центра в разных странах мира:

Казахстан — 20 центров;

Узбекистан — 8 центров;

Кыргызстан — 2 центра;

Украина — 1 центр;

Малайзия — 1 центр.

В ближайшее время также планируется запуск проекта в Турции.

Учредитель строительной компании из Кыргызстана «Нурзаман» Кудурет Каарыев подчеркнул, что именно системный подход проекта стал решающим фактором для поддержки инициативы.

«Мы искали направление, где можно помогать не разово, а создавать долгосрочные изменения. Этот проект показывает реальный результат: семьи сохраняются, дети остаются с мамами. Поэтому мы приняли решение присоединиться к инициативе и развивать ее дальше», — сказал он.

Таким образом, инициатива, возникшая в Казахстане, постепенно превращается в региональную коалицию бизнесменов Центральной Азии, объединенных общей миссией — сделать регион территорией без сирот.

Сегодня в развитии проекта участвуют порядка 40 предпринимателей из разных стран. Каждый из них является крупным игроком в своей отрасли, однако в рамках этой инициативы границы между государствами перестают иметь значение. Участников объединяет простая мысль: чужих детей не бывает, а проблему сиротства в регионе можно решить только совместными усилиями.

По словам Айдына Рахимбаева, именно участие предпринимателей делает модель проекта устойчивой.



«К инициативе присоединяются прогрессивные бизнесмены из разных стран Центральной Азии. Постепенно формируется сообщество бизнес-лидеров региона, которые готовы вместе работать над большой целью — Центральная Азия без сирот», — отметил он.

Меценаты проекта подчеркивают, что речь идет не просто о благотворительности, а о долгосрочной инвестиции в будущее Центральной Азии. Если в самый сложный момент рядом появляется поддержка, ребенок остается в семье, а у матери появляется шанс начать жизнь заново.