Общество

С заботой о детях. Как энергетики отметили профессиональный праздник

Энергетики Кыргызстана отметили свой профессиональный праздник вместе с детьми, воспитанниками школ-интернатов и детских домов.

Приезжать с подарками к ребятам под Новый год у топ-менеджмента энергоотрасли становится традицией.

На этот раз география посещения детских домов довольно широкая — от Сокулука до Баткена. Побывали в подшефных учреждениях — вспомогательной школе-интернате имени Жумабека Ниязова, центре «Келечек», в детском психоневрологическом интернате в селе Беловодском, в детском доме в Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области, в интернате в Кадамжайском районе Баткенской области. Подарили кондиционеры, мебель, сладости и помогли финансами.

Напомним, что согласно новой ценовой политике, введенной с 1 мая уходящего года, социальные и общественные организации (школы, детсады, религиозные учреждения. — Прим.24.kg) платят за электроэнергию по льготному тарифу.
