Сотрудники ОАО «Аэропорты Кыргызстана» подарили микроавтобус детям-сиротам

Сотрудники ОАО «Аэропорты Кыргызстана» объединились в рамках благотворительной инициативы и оказали поддержку детям, оставшимся без попечения родителей. Совместными усилиями собраны средства, на которые приобретен микроавтобус.

По данным пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана», транспорт передан общественному фонду «Защита прав детей-сирот». Микроавтобус будет использоваться для перевозки воспитанников детских домов в образовательные учреждения.

Ребята познакомились с работой аэропорта, его инфраструктурой и смогли ближе узнать о профессиях в авиационной отрасли.

Председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов рассказал о деятельности компании и ее роли в развитии гражданской авиации страны, отдельно подчеркнув важность образования и стремления к знаниям как основы будущих возможностей для молодого поколения.