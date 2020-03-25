Во время комендантского часа общественный транспорт и такси работать не будут

В Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде, Ноокатском и Кара-Суйском районах Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области вводят чрезвычайное положение и комендантский час.

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Общественный транспорт и службы такси не будут работать во время комендантского часа. Об этом на брифинге сказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Он еще раз призвал кыргызстанцев следовать установленным правилам и не нарушать требования комендантского часа. Иначе гражданина могут привлечь к ответственности.

Вице-премьер уточнил, что транзитные грузоперевозки будут осуществлять только по объездной дороге. По внутренним дорогам города перевозить грузы запрещено.

Напомним, что вокруг столицы установят 48 блокпостов. Въезд в город ограничат для иногородних жителей.

Вчера стало известно о еще 26 заболевших коронавирусом. Всего в Кыргызстане 42 подтвержденных случая COVID-19.